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Rua do Rio de Janeiro chama a atenção com decoração para a Copa

População local pinta o chão, pendura bandeiras e faz murais na parede há 48 anos

News das 10|Do R7

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Há 48 anos, moradores cariocas se unem para pintar murais e manter viva a tradição de decorar uma rua do bairro durante a Copa do Mundo.

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