Paulistão Feminino: RECORD NEWS exibe duelo entre Ferroviária e Santos nesta quinta (5)

Nesta quinta-feira (5), a RECORD NEWS transmite a partida entre Ferroviária e Santos , válida pela terceira rodada do Paulistão Feminino . Ambas têm três pontos na competição, com uma vitória e uma derrota. O jogo será disputado no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, no interior de São Paulo. Você pode acompanhar a transmissão a partir das 17h10!