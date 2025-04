RECORD NEWS entrevista com exclusividade o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha Ele falou sobre os desafios enfrentados na região por causa da crise hídrica e os incêndios florestais Record News|Do R7 08/04/2025 - 17h08 (Atualizado em 08/04/2025 - 17h08 ) twitter

Coronel Marcos Rocha, falou sobre o crescimento econômico do estado, impulsionado principalmente pela agricultura, pecuária, pesca e turismo Divulgação/RECORD

Nesta segunda-feira (8), em entrevista exclusiva à RECORD NEWS, o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, falou sobre o crescimento econômico do estado, impulsionado principalmente pela agricultura, pecuária, pesca e turismo. Ele também comentou sobre os desafios enfrentados diante da crise hídrica e dos incêndios florestais, além de abordar os impactos das tarifas impostas pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump.

Rondônia tem se consolidado como um polo de exportação, com destaque para a safra de soja, que chegou a 1,7 milhão de toneladas, e do milho, com 1,3 milhão. O café também bateu recorde com 2,9 milhões de sacas produzidas. Apesar da imposição de uma tarifa de 10% sobre produtos brasileiros, o governador acredita que as exportações rondonienses não serão afetadas. “Junto da China, os Estados Unidos são um dos principais compradores de Rondônia. Eu não vejo essa tarifação como um fator que vá prejudicar nossa capacidade de produção e nem a capacidade de negociação do Brasil”, afirmou Marcos Rocha.

Durante a entrevista, o governador também comentou sobre os impactos da crise hídrica que atinge o estado. Segundo ele, esse é um problema que pode se estender pelos próximos 16 anos, de acordo com estimativas da Agência Nacional de Águas (ANA). Marcos Rocha destacou ainda o combate aos incêndios florestais, que em 2024 atingiram áreas protegidas e terras produtivas.

“No ano passado, além da crise hídrica, estávamos enfrentando outro problema, os incêndios florestais. Criminosos estavam incendiando áreas protegidas e incendiando terras produtivas. O Governo Federal, através do Ministério das Cidades, mandou recursos também para que nós pudéssemos contratar aquelas aeronaves que jogam água sobre locais incendiados e nós trabalhamos dessa forma. Então, eu poderia dizer que tudo isso atrapalharia, mas não atrapalhou. Nós continuamos produzindo, nós continuamos crescendo”, reforçou Marcos Rocha.

Por fim, o governador ressaltou a importância da tecnologia como aliada na proteção ambiental e no aumento da produtividade. “Hoje em dia, existe tecnologia até para gerar chuva, como é feito em Dubai. Rondônia está preparada para buscar esse tipo de inovação, inclusive com drones. Queremos proteger o meio ambiente, ampliar a produção e, acima de tudo, as pessoas”, concluiu Marcos Rocha.

A entrevista pode ser vista na integra pelo canal do Youtube da RECORD NEWS: https://www.youtube.com/watch?v=BMca2hEzNug&ab_channel=RecordNews