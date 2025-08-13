Exportações de carne bovina brasileira batem recorde histórico em julho Aumento nas compras por China e México impulsiona resultado positivo Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 12h04 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h04 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Exportações de carne bovina do Brasil atingem recorde histórico em julho, com aumento de 15,3% em relação ao mês anterior.

China e México foram os principais responsáveis pelo crescimento nas compras de carne brasileira.

Apesar das tarifas dos Estados Unidos, o volume de compras americana permaneceu estável em cerca de 18 mil toneladas.

Baixo estoque global de carne leva países a buscarem o mercado brasileiro para atender suas demandas.

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) estima que a sobretaxa dos Estados Unidos pode resultar em perdas de um bilhão de dólares para o Brasil. Apesar disso, as exportações de carne bovina brasileira atingiram um recorde histórico em julho, com um aumento de 15,3% em relação ao mês anterior.

Thiago Bernardino, coordenador de pecuária e pesquisador do Cepea, esclareceu que o crescimento nas exportações não foi apenas uma resposta à tarifa americana que começou a valer em agosto. Outros fatores contribuíram para esse recorde, como o aumento das compras por países como China e México. A China elevou suas aquisições de carne brasileira de 134 mil para 158 mil toneladas.

Mesmo com as tarifas, os Estados Unidos mantiveram o volume de compras comparado a junho, cerca de 18 mil toneladas. Bernardino destacou que o estoque global de carne está baixo, forçando diversos países a recorrer ao mercado brasileiro para atender suas demandas.

