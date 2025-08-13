Exportações de carne bovina brasileira batem recorde histórico em julho
Aumento nas compras por China e México impulsiona resultado positivo
A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) estima que a sobretaxa dos Estados Unidos pode resultar em perdas de um bilhão de dólares para o Brasil. Apesar disso, as exportações de carne bovina brasileira atingiram um recorde histórico em julho, com um aumento de 15,3% em relação ao mês anterior.
Thiago Bernardino, coordenador de pecuária e pesquisador do Cepea, esclareceu que o crescimento nas exportações não foi apenas uma resposta à tarifa americana que começou a valer em agosto. Outros fatores contribuíram para esse recorde, como o aumento das compras por países como China e México. A China elevou suas aquisições de carne brasileira de 134 mil para 158 mil toneladas.
Mesmo com as tarifas, os Estados Unidos mantiveram o volume de compras comparado a junho, cerca de 18 mil toneladas. Bernardino destacou que o estoque global de carne está baixo, forçando diversos países a recorrer ao mercado brasileiro para atender suas demandas.
