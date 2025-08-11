Governo brasileiro prepara plano contra tarifas dos EUA
Empresas afetadas receberão empréstimos subsidiados para mitigar perdas
O governo brasileiro está prestes a anunciar um plano de contingência para apoiar setores impactados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Entregue ao presidente Lula, o plano visa auxiliar empresas afetadas por essas novas taxas.
Conforme detalhado por Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a ajuda será baseada no nível de exportação de cada setor. A expectativa é que o plano inclua empréstimos subsidiados para empresas que enfrentam dificuldades financeiras devido à redução nas vendas, com foco especial em produtos perecíveis como frutas e pescados.
