Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Record News

Livro sobre agricultura de precisão da Embrapa recebe prêmio Jabuti

Obra com mais de 200 estudos é reconhecida na categoria Acadêmico

Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7

RESUMO DA NOTÍCIA
  • O livro "Agricultura de Precisão: Um Novo Olhar na Era Digital" foi premiado com o Jabuti Acadêmico.
  • Organizado pela Embrapa, a obra foi escrita por 315 autores e compreende mais de 200 estudos realizados no Brasil.
  • Publicada pela editora Cubo, o livro tem 811 páginas e é o terceiro volume de uma trilogia.
  • O prêmio reconhece iniciativas de divulgação científica e a importância da ciência na agricultura nacional, segundo José Manoel Marconcini da Embrapa.

 

O livro Agricultura de Precisão: Um Novo Olhar na Era Digital, organizado pela Embrapa e assinado por 315 autores, foi agraciado com o prêmio Jabuti Acadêmico em São Paulo. Lançado em novembro de 2024 como o terceiro volume de uma trilogia, a obra levou dois anos para ser concluída e reúne mais de 200 estudos realizados em campos experimentais por todo o Brasil.

Composto por 811 páginas divididas em 90 capítulos, o livro foi publicado pela editora Cubo com apoio da Rede LPF. A premiação Jabuti Acadêmico deste ano contou com mais de duas mil inscrições nas categorias Ciência e Cultura e Prêmios Especiais, que reconhecem iniciativas como divulgação científica, ilustração e tradução.

José Manoel Marconcini, chefe-geral da Embrapa Instrumentação, destacou a importância do prêmio para a ciência agrícola nacional: “Isso é muito importante para nós. É isso que nos move e a ciência que faz a diferença na agricultura brasileira”.

Veja também


Há 12 anos, legislação proíbe o transporte de qualquer quantidade de peixe nativo e permite o consumo de apenas 5 kg de pescado no local

Record News Rural playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.