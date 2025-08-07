Livro sobre agricultura de precisão da Embrapa recebe prêmio Jabuti
Obra com mais de 200 estudos é reconhecida na categoria Acadêmico
RESUMO DA NOTÍCIA
O livro Agricultura de Precisão: Um Novo Olhar na Era Digital, organizado pela Embrapa e assinado por 315 autores, foi agraciado com o prêmio Jabuti Acadêmico em São Paulo. Lançado em novembro de 2024 como o terceiro volume de uma trilogia, a obra levou dois anos para ser concluída e reúne mais de 200 estudos realizados em campos experimentais por todo o Brasil.
Composto por 811 páginas divididas em 90 capítulos, o livro foi publicado pela editora Cubo com apoio da Rede LPF. A premiação Jabuti Acadêmico deste ano contou com mais de duas mil inscrições nas categorias Ciência e Cultura e Prêmios Especiais, que reconhecem iniciativas como divulgação científica, ilustração e tradução.
José Manoel Marconcini, chefe-geral da Embrapa Instrumentação, destacou a importância do prêmio para a ciência agrícola nacional: “Isso é muito importante para nós. É isso que nos move e a ciência que faz a diferença na agricultura brasileira”.
