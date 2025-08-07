Livro sobre agricultura de precisão da Embrapa recebe prêmio Jabuti Obra com mais de 200 estudos é reconhecida na categoria Acadêmico Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 13h30 (Atualizado em 07/08/2025 - 13h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA O livro "Agricultura de Precisão: Um Novo Olhar na Era Digital" foi premiado com o Jabuti Acadêmico.

Organizado pela Embrapa, a obra foi escrita por 315 autores e compreende mais de 200 estudos realizados no Brasil.

Publicada pela editora Cubo, o livro tem 811 páginas e é o terceiro volume de uma trilogia.

O prêmio reconhece iniciativas de divulgação científica e a importância da ciência na agricultura nacional, segundo José Manoel Marconcini da Embrapa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O livro Agricultura de Precisão: Um Novo Olhar na Era Digital, organizado pela Embrapa e assinado por 315 autores, foi agraciado com o prêmio Jabuti Acadêmico em São Paulo. Lançado em novembro de 2024 como o terceiro volume de uma trilogia, a obra levou dois anos para ser concluída e reúne mais de 200 estudos realizados em campos experimentais por todo o Brasil.

Composto por 811 páginas divididas em 90 capítulos, o livro foi publicado pela editora Cubo com apoio da Rede LPF. A premiação Jabuti Acadêmico deste ano contou com mais de duas mil inscrições nas categorias Ciência e Cultura e Prêmios Especiais, que reconhecem iniciativas como divulgação científica, ilustração e tradução.

José Manoel Marconcini, chefe-geral da Embrapa Instrumentação, destacou a importância do prêmio para a ciência agrícola nacional: “Isso é muito importante para nós. É isso que nos move e a ciência que faz a diferença na agricultura brasileira”.

Veja também

‌



Há 12 anos, legislação proíbe o transporte de qualquer quantidade de peixe nativo e permite o consumo de apenas 5 kg de pescado no local

Record News Rural playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Lei que restringe pesca predatória auxilia na recuperação de espécies ameaçadas em Goiás Ausência de negociação do tarifaço americano 'impactou de forma negativa' a piscicultura brasileira Livro sobre agricultura de precisão organizado pela Embrapa conquista prêmio Jabuti Acadêmico Sebrae e Ministério da Agricultura anunciam acordo para ampliar produtividade de pequenos negócios Negociação com os EUA deve ser tratada como jogo de 'ganha-ganha', diz especialista sobre tarifaço Preço do trigo cai pelo terceiro mês consecutivo devido à baixa paridade de importação Colheita de algodão inicia com crescimento de quase 40% na área plantada em Minas Gerais Entenda por que os EUA retiraram as tarifas do suco de laranja brasileiro Donald Trump não quer lidar com possíveis impactos da taxação do café, diz presidente da Abag ‘O setor pede uma movimentação diplomática’, afirma executivo florestal sobre tarifaço dos EUA Vaca girolando bate recorde nacional ao produzir 343 kg de leite em três dias Conselho Nacional do Café se opõe ao compartilhamento do material genético brasileiro do grão Valor da mandioca atinge a menor média em 12 meses; entenda o motivo Entenda o mercado e as perspectivas para o setor sucroenergético na safra 2025/2026 Conheça a história dos pombos-correio, que já foram cruciais nas guerras e hoje competem em torneios Tecnologia é aliada no combate a incêndios durante a seca no Mato Grosso do Sul Entenda o melhoramento genético da cana-de-açúcar, que pode levar até 15 anos para ser feito Universidade aproxima conhecimento acadêmico e produtores rurais no norte fluminense Preços dos etanóis registram queda enquanto açúcar cristal segue caminho contrário em SP Self-service de morangos atrai turistas de todo o Brasil para plantação em MG

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!