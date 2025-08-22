Mandioca sustenta tradição e economia em áreas rurais
Raiz é crucial para renda de muitas famílias no Brasil e exige cuidados no cultivo
A mandioca desempenha um papel vital na economia rural brasileira, sendo uma fonte essencial de renda para muitas famílias. O plantio da raiz requer conhecimento detalhado do mercado e análise cuidadosa do solo, com o período ideal de plantio no início das chuvas em outubro.
Duas variedades principais se destacam: a mandioca amarela e a branca. A variedade amarela é valorizada por seu beta-caroteno, precursor da vitamina A, tornando-a mais nutritiva. A escolha entre elas depende do uso pretendido—seja consumo direto, processamento ou venda.
Na culinária, a mandioca se sobressai por sua versatilidade, conhecida também como aipim ou macaxeira. É utilizada em diversas receitas, cada uma com suas preferências específicas. Esta raiz não só alimenta como também preserva tradições culturais no campo.
