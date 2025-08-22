Mandioca sustenta tradição e economia em áreas rurais Raiz é crucial para renda de muitas famílias no Brasil e exige cuidados no cultivo Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 12h47 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A mandioca é fundamental para a economia rural e a renda de muitas famílias no Brasil.

O cultivo requer conhecimento do mercado e análise do solo, com plantio ideal no início das chuvas em outubro.

Destacam-se duas variedades: a mandioca amarela, rica em beta-caroteno, e a branca, cada uma adequada para diferentes usos.

Além de alimentar, a mandioca preserva tradições culturais, sendo amplamente utilizada em diversas receitas.

Mandioca preserva tradição e se torna fonte de renda para milhares de famílias na zona rural

A mandioca desempenha um papel vital na economia rural brasileira, sendo uma fonte essencial de renda para muitas famílias. O plantio da raiz requer conhecimento detalhado do mercado e análise cuidadosa do solo, com o período ideal de plantio no início das chuvas em outubro.

Duas variedades principais se destacam: a mandioca amarela e a branca. A variedade amarela é valorizada por seu beta-caroteno, precursor da vitamina A, tornando-a mais nutritiva. A escolha entre elas depende do uso pretendido—seja consumo direto, processamento ou venda.

Na culinária, a mandioca se sobressai por sua versatilidade, conhecida também como aipim ou macaxeira. É utilizada em diversas receitas, cada uma com suas preferências específicas. Esta raiz não só alimenta como também preserva tradições culturais no campo.

Perguntas e Respostas

Qual é a importância da mandioca na economia rural brasileira?

‌



A mandioca é uma fonte essencial de renda para muitas famílias, desempenhando um papel vital na economia rural do Brasil.

Quais cuidados são necessários para o cultivo da mandioca?

‌



O cultivo da mandioca requer conhecimento detalhado do mercado e análise cuidadosa do solo, com o período ideal de plantio sendo no início das chuvas em outubro.

Quais são as variedades de mandioca e como elas diferem?

‌



As duas principais variedades de mandioca são a amarela, que é rica em beta-caroteno e mais nutritiva, e a branca. A escolha entre elas depende do uso pretendido, seja para consumo direto, processamento ou venda.

De que forma a mandioca contribui para a culinária e cultura?

A mandioca é conhecida por sua versatilidade na culinária, utilizada em diversas receitas e também preserva tradições culturais no campo, sendo chamada também de aipim ou macaxeira.

Assista ao vídeo - Mandioca preserva tradição e se torna fonte de renda para milhares de famílias na zona rural

Veja também

‌



Coordenador do Observatório de Seguro Rural da FGV Agro explica que, sem a proteção, produtor aumenta endividamento e necessidade de renegociar dívidas

Record News Rural playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Gasto ou investimento? Entenda como o seguro rural pode ser um aliado em meio às mudanças climáticas Mandioca preserva tradição e se torna fonte de renda para milhares de famílias na zona rural Em meio ao tarifaço, exportação brasileira de carne bovina registra aumento de 25% em agosto Produtor transforma rebanho de carneiros em negócio rentável no Triângulo Mineiro Tecnologia israelense se torna aliada na produção de hortaliças em São Paulo Preço do algodão em pluma recua e atinge menor patamar desde novembro de 2024 Estados Unidos devem terminar 2024 como maior importador de ovos do Brasil, diz presidente da ABPA Redução no preço do arroz pode ser explicada por ‘queda de braço’ entre produtores e compradores ‘Foguetinha’: menina de 10 anos se destaca nos rodeios e é promessa para competição de Barretos Evento que destaca inovação no campo reúne agricultores familiares no agreste pernambucano Taxação sobre o mel brasileiro pode gerar um prejuízo estimado em R$ 290 milhões até o fim do ano Volume negociado de açúcar cristal registra alta de quase 60% em agosto Trigo tem redução de 16,7% na área plantada, mas compensa com previsão de aumento de 19% na produção Veto que incluiria norte e noroeste do Rio no mapa do semiárido brasileiro frusta produtores rurais Estoque elevado de soja da safra 24/25 impede valorização do grão no mercado interno Fazenda no interior de Goiás aposta no trabalho compartilhado para a produção de queijo artesanal Alta oferta nas principais regiões produtoras derruba preço do feijão-carioca Brasil precisa negociar até a 'exaustão' e abrir novos mercados para lidar com tarifaço; entenda Demanda aquecida e oferta restrita impulsionam preços dos ovos e da carne de frango Incertezas do tarifaço comprometem ritmo de fechamentos de contratos da laranja

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!