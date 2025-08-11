Preço da laranja sobe após definições das tarifas dos EUA
Setor citrícola brasileiro se beneficia com retirada do suco de laranja da sobretaxa americana
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O preço da laranja para a indústria subiu entre 4 e 7 de agosto, alcançando uma média de R$ 45,42 por caixa de 40 quilos, um aumento de 4,61% em relação ao período anterior. Este aumento ocorreu após a decisão dos Estados Unidos de excluir o suco de laranja da nova sobretaxa de importação.
A retirada do suco de laranja dessa lista trouxe alívio ao setor citrícola brasileiro e pode impulsionar as exportações nacionais no curto prazo, especialmente devido à menor concorrência internacional. A baixa oferta e estoques reduzidos nos Estados Unidos podem ter influenciado essa decisão.
Pesquisadores do Cepea indicam que produtores esperam retomar os fechamentos de contratos para a safra de 2025-2026 nos próximos dias, que estavam paralisados desde julho.
Veja também
Dono do hit "Welcome to the Mato" se apaixonou pela influenciadora em um evento em Tupaciguara (MG); juntos, eles têm uma filha chamada Maria Vitória
Record News Rural playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!