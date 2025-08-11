Preço da laranja sobe após definições das tarifas dos EUA Setor citrícola brasileiro se beneficia com retirada do suco de laranja da sobretaxa americana Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 14h32 (Atualizado em 11/08/2025 - 14h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O preço da laranja subiu para R$ 45,42 por caixa, um aumento de 4,61% em agosto.

A alta ocorreu após os EUA removerem a sobretaxa sobre o suco de laranja.

A retirada da sobretaxa deve beneficiar as exportações brasileiras, reduzindo a concorrência.

Produtores esperam retomar contratos para a safra 2025-2026 em breve.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O preço da laranja para a indústria subiu entre 4 e 7 de agosto, alcançando uma média de R$ 45,42 por caixa de 40 quilos, um aumento de 4,61% em relação ao período anterior. Este aumento ocorreu após a decisão dos Estados Unidos de excluir o suco de laranja da nova sobretaxa de importação.

A retirada do suco de laranja dessa lista trouxe alívio ao setor citrícola brasileiro e pode impulsionar as exportações nacionais no curto prazo, especialmente devido à menor concorrência internacional. A baixa oferta e estoques reduzidos nos Estados Unidos podem ter influenciado essa decisão.

Pesquisadores do Cepea indicam que produtores esperam retomar os fechamentos de contratos para a safra de 2025-2026 nos próximos dias, que estavam paralisados desde julho.

Veja também

‌



Dono do hit "Welcome to the Mato" se apaixonou pela influenciadora em um evento em Tupaciguara (MG); juntos, eles têm uma filha chamada Maria Vitória

Record News Rural playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Amor no rodeio: locutor Marco Brasil Filho e Rafa Borges compartilham paixão pelo mundo agro Plano de contingência ao tarifaço deve incluir empréstimo subsidiado pelo governo Laranja reage às novas tarifas americanas e registra valorização de 4,61% em agosto Exportações brasileiras de carne suína têm alta de quase 13% no primeiro semestre de 2025 Café brasileiro não pode ser substituído; entenda análise do diretor da Abics Lei que restringe pesca predatória auxilia na recuperação de espécies ameaçadas em Goiás Ausência de negociação do tarifaço americano 'impactou de forma negativa' a piscicultura brasileira Livro sobre agricultura de precisão organizado pela Embrapa conquista prêmio Jabuti Acadêmico Sebrae e Ministério da Agricultura anunciam acordo para ampliar produtividade de pequenos negócios Negociação com os EUA deve ser tratada como jogo de 'ganha-ganha', diz especialista sobre tarifaço Preço do trigo cai pelo terceiro mês consecutivo devido à baixa paridade de importação Colheita de algodão inicia com crescimento de quase 40% na área plantada em Minas Gerais Entenda por que os EUA retiraram as tarifas do suco de laranja brasileiro Donald Trump não quer lidar com possíveis impactos da taxação do café, diz presidente da Abag ‘O setor pede uma movimentação diplomática’, afirma executivo florestal sobre tarifaço dos EUA Vaca girolando bate recorde nacional ao produzir 343 kg de leite em três dias Conselho Nacional do Café se opõe ao compartilhamento do material genético brasileiro do grão Valor da mandioca atinge a menor média em 12 meses; entenda o motivo Entenda o mercado e as perspectivas para o setor sucroenergético na safra 2025/2026 Conheça a história dos pombos-correio, que já foram cruciais nas guerras e hoje competem em torneios

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!