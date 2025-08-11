Logo R7.com
Preço da laranja sobe após definições das tarifas dos EUA

Setor citrícola brasileiro se beneficia com retirada do suco de laranja da sobretaxa americana

  • O preço da laranja subiu para R$ 45,42 por caixa, um aumento de 4,61% em agosto.
  • A alta ocorreu após os EUA removerem a sobretaxa sobre o suco de laranja.
  • A retirada da sobretaxa deve beneficiar as exportações brasileiras, reduzindo a concorrência.
  • Produtores esperam retomar contratos para a safra 2025-2026 em breve.

 

O preço da laranja para a indústria subiu entre 4 e 7 de agosto, alcançando uma média de R$ 45,42 por caixa de 40 quilos, um aumento de 4,61% em relação ao período anterior. Este aumento ocorreu após a decisão dos Estados Unidos de excluir o suco de laranja da nova sobretaxa de importação.

A retirada do suco de laranja dessa lista trouxe alívio ao setor citrícola brasileiro e pode impulsionar as exportações nacionais no curto prazo, especialmente devido à menor concorrência internacional. A baixa oferta e estoques reduzidos nos Estados Unidos podem ter influenciado essa decisão.

Pesquisadores do Cepea indicam que produtores esperam retomar os fechamentos de contratos para a safra de 2025-2026 nos próximos dias, que estavam paralisados desde julho.

