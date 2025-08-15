Preços das carnes bovina e suína sobem em agosto por demanda ativa Carcaça casada do gado registrou alta de 6,4% no atacado da Grande São Paulo Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 12h51 (Atualizado em 15/08/2025 - 12h51 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Os preços das carnes bovina e suína aumentaram em agosto devido à demanda ativa.

A carcaça casada bovina no atacado da Grande São Paulo subiu 6,4%.

A oferta de preços mais altos pelos frigoríficos aumentou a liquidez no mercado.

O mercado de suínos se valorizou, impulsionado pela procura próxima ao Dia dos Pais.

Os preços das carnes bovina e suína registraram aumento em agosto, conforme dados do Cepea. As escalas de abate de bovinos permanecem entre sete e oito dias, refletindo a demanda constante dos compradores.

Frigoríficos têm oferecido preços mais altos, incentivando os pecuaristas a fechar negócios, resultando em maior liquidez no mercado. Até o dia 12 de agosto, o indicador Cepea/Esalq registrou um crescimento de 5,3%, enquanto a carcaça casada bovina no atacado da Grande São Paulo teve uma elevação de 6,4%.

O mercado de suínos também experimentou valorização, com aumentos nos preços do suíno vivo e da carne em quase todas as regiões monitoradas pelo Cepea. Esse movimento é atribuído à maior procura pela carne suína antes do Dia dos Pais e ao aumento no consumo após o pagamento dos salários, melhorando o ritmo de vendas comparado a julho e elevando a liquidez dos produtos.

