Logo R7.com
RecordPlus
Record News

Chuvas impactam avanços da colheita e moagem

Preços seguem firmes com demanda restrita e negociações lentas no mercado spot

Record News Rural|Do R7

  • Google News

As chuvas seguem dificultando os avanços da colheita e também da moagem de cana-de-açúcar.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Chuvas
  • Clima
  • agricultura
  • agronegocio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.