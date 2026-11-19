As negociações pontuais de arroz em casca para exportação, somadas à valorização do dólar e à alta dos contratos futuros nos Estados Unidos, elevaram as expectativas dos vendedores gaúchos.



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