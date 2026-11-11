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Entenda a formação dos preços da produção animal

Sistema agroindustrial conta com agentes e atividades desde a produção até o consumidor

Record News Rural|Do R7

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O aumento nos preços das proteínas animais é uma questão que envolve mais do que o que acontece nas fazendas. Entenda.

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