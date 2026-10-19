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Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (18), na íntegra

Animais de estimação protagonizam cenas engraçadas e surpreendentes no dia a dia

Soltando os Bichos|Do R7

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Gatos curiosos, cachorro preguiçoso e jogador agitam o 'Soltando os Bichos' desse domingo (18). Confira a íntegra!

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