Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (8) na íntegra
Protagonistas da diversão! Confira os destaques do programa da RECORD NEWS
Animais de estimação protagonizaram cenas únicas com seus donos. No cotidiano de famílias com pets, momentos engraçados e afetuosos são comuns. Em casa, esses animais protagonizam cenas únicas com seus tutores, garantindo diversão e carinho.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (18), na íntegra
Animais de estimação protagonizam cenas engraçadas e surpreendentes no dia a dia
'Soltando os Bichos' reúne confusão na praia, bagunça e beleza felina; assista à íntegra
Diversos pets encantaram os espectadores no programa da RECORD NEWS deste domingo (11)
'Soltando os Bichos' tem cachorrinha ‘ladra de almofadas’ e ratinho fujão; assista à integra
Animais domésticos aprontaram e fizeram a alegria dos espectadores neste final de semana
Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (20) na íntegra
Os protagonistas! Confira os destaques do programa da RECORD NEWS
Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (23) na íntegra
Os protagonistas de quatro patas: confira os destaques do programa da RECORD NEWS
Mel: a golden retriver que toma banho deitada para dormir enquanto donos fazem o trabalho sujo
Episódio destaca interações engraçadas e fofas entre pets e seus donos
Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (9) na íntegra
Animais talentosos são destaque do programa exibido pela RECORD NEWS
Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (2) na íntegra
Programa divertiu o público com situações cômicas protagonizadas por animais de estimação
Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (26) na íntegra
Programa divertiu o público com situações cômicas protagonizadas por animais de estimação
Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (19) na íntegra
Programa divertiu o público com situações cômicas protagonizadas por animais de estimação
Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (12) na íntegra
Os animais mais fofos e espertos da internet estão no programa; confira!
Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (5)
Galinha Pintada e o cãozinho Nutella roubaram a cena no programa exibido na RECORD NEWS
Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (28) na íntegra
Os animais mais fofos e espertos da internet estão no programa; confira!
Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (21) na íntegra
Os animais mais fofos e espertos da internet estão no programa; confira!