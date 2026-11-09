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Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (8) na íntegra

Protagonistas da diversão! Confira os destaques do programa da RECORD NEWS

Soltando os Bichos|Do R7

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Animais de estimação protagonizaram cenas únicas com seus donos. No cotidiano de famílias com pets, momentos engraçados e afetuosos são comuns. Em casa, esses animais protagonizam cenas únicas com seus tutores, garantindo diversão e carinho.

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