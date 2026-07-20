Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (19) na íntegra

Hanna, a cachorra que adora brincar de jogo da velha, foi um dos destaques do programa 'Soltando os Bichos' deste domingo (19). A habilidade da pet para jogar ao lado do tutor chamou a atenção e conquistou o público.



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