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Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (20) na íntegra

Os protagonistas! Confira os destaques do programa da RECORD NEWS

Soltando os Bichos|Do R7

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Bichinhos cheios de personalidade, situações inusitadas e muita diversão agitaram o 'Soltando os Bichos'. Confira na íntegra!

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