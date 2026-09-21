Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (20) na íntegra
Os protagonistas! Confira os destaques do programa da RECORD NEWS
Bichinhos cheios de personalidade, situações inusitadas e muita diversão agitaram o 'Soltando os Bichos'. Confira na íntegra!
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