Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (26) na íntegra

A amizade inusitada entre Juquinha e Apolo chamou a atenção dos telespectadores no programa Soltando os Bichos deste domingo (26). O gato e o pássaro protagonizaram momentos curiosos ao interagirem como velhos amigos, em uma cena que deu a impressão de uma conversa animada entre os dois.



Além da dupla formada por Juquinha e Apolo, o programa mostrou animais aproveitando banhos, disputas por brinquedos e cenas de preguiça que arrancaram risadas dos espectadores.



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