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Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (2) na íntegra

Programa divertiu o público com situações cômicas protagonizadas por animais de estimação

Soltando os Bichos|Do R7

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O Soltando os Bichos deste domingo (2) rendeu momentos de diversão com o cachorro Jack. O pet roubou a cena ao aparecer com algumas notas de dinheiro na boca e resistir aos pedidos da dona para devolvê-las, arrancando risadas do público. Veja o programa completo!

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