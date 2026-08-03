Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (2) na íntegra
Programa divertiu o público com situações cômicas protagonizadas por animais de estimação
O Soltando os Bichos deste domingo (2) rendeu momentos de diversão com o cachorro Jack. O pet roubou a cena ao aparecer com algumas notas de dinheiro na boca e resistir aos pedidos da dona para devolvê-las, arrancando risadas do público. Veja o programa completo!
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