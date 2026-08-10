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Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (9) na íntegra

Animais talentosos são destaque do programa exibido pela RECORD NEWS

Soltando os Bichos|Do R7

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O papagaio Sansão demonstrou suas habilidades musicais no Soltando os Bichos deste domingo (9), com uma performance da música “Atirei o pau no gato”. Já a cachorrinha Jade enfrentou uma disputa acirrada de cabo de guerra com a sua tutora.

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