Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (9) na íntegra

O papagaio Sansão demonstrou suas habilidades musicais no Soltando os Bichos deste domingo (9), com uma performance da música “Atirei o pau no gato”. Já a cachorrinha Jade enfrentou uma disputa acirrada de cabo de guerra com a sua tutora.



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