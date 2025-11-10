Assista aos destaques do 'Soltando os Bichos' deste domingo (9)

No Soltando os Bichos deste domingo (9), você confere as presepadas da cachorrinha Brisa e do gato Nicolas, que se meteram onde não deviam. Enquanto isso, a cadelinha Cindy exibe com orgulho que tomou um banho e está cheirosa.



Se você também tem um registro especial do seu pet, envie um vídeo na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do Soltando os Bichos : (11) 3300-5555