Assista aos destaques do 'Soltando os Bichos' deste domingo (9)
Enquanto uma cachorrinha tenta se safar de uma fria, outra, caramelo, está toda empolgada com o banho tomado e um gatinho se enfia em uma caixa menor que ele
No Soltando os Bichos deste domingo (9), você confere as presepadas da cachorrinha Brisa e do gato Nicolas, que se meteram onde não deviam. Enquanto isso, a cadelinha Cindy exibe com orgulho que tomou um banho e está cheirosa.
Se você também tem um registro especial do seu pet, envie um vídeo na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do Soltando os Bichos: (11) 3300-5555
