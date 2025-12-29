Assista aos melhores momentos de 'Soltando os Bichos' deste domingo (28)
Nicolas e companhia aprontaram muito e fizeram a alegria dos espectadores deste fim de semana
Animais de estimação arrancaram muita risada de seus donos e da web ao provarem que sabem bem aproveitar as férias em família. Os tutores compartilharam as cenas e foram destaque do Soltando os Bichos deste domingo (28). Confira!
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (21)
Programa deste fim de semana traz Pretinha querendo evitar o banho enquanto Hanna participa de jogo da velha com tutor
Confira a íntegra do 'Soltando os Bichos' deste domingo (14)
Entre amores não correspondidos, preguiça na hora do banho e paixão por bolo de chocolate, os pets dos telespectadores são diversão na certa
Assista à íntegra do 'Soltando os Bichos' deste domingo (7)
Animais tiraram risada dos cuidadores e internautas durante exibição do programa
Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (30)
Programa deste fim de semana traz gatinha 'raivosa' e até cadelinha esfomeada; confira
Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (23) na íntegra
Tem cadelinha 'motorista', gatinha preguiçosa e os melhores esconderijos para pets; veja!
Assista aos destaques do 'Soltando os Bichos' deste domingo (9)
Enquanto uma cachorrinha tenta se safar de uma fria, outra, caramelo, está toda empolgada com o banho tomado e um gatinho se enfia em uma caixa menor que ele
Assista aos destaques do 'Soltando os Bichos' deste domingo (2)
Cão mostra habilidades em jogo da velha com tutor, e gatas atrapalham momento de costura da dona
Preços do frango se aproximam dos níveis pré-gripe aviária
Recuperação está ligada à retomada das exportações e ao aquecimento do consumo doméstico
Assista aos destaques do 'Soltando os Bichos' deste domingo (26)
Romeu dá um passeio bem seguro em um carrinho de bebê, enquanto os cães Belinha e Leão vivem grandes aventuras
Assista aos destaques do 'Soltando os Bichos' deste domingo (12)
Macacos fizeram um banquete, enquanto um cachorro emocionou ao desabafar sobre a vida com o tutor
Assista aos destaques do ‘Soltando os Bichos’ deste domingo (5)
De papagaio cantor a cachorro motorista, interação de animais com tutores divertiram telespectadores do programa
Assista aos destaques do 'Soltando os Bichos' deste domingo (28)
Edição contou com momento fofo de gato em carrinho de supermercado, porquinho preguiçoso e cachorro que roubou dinheiro da tutora
Missão impossível? Cadelinha determinada 'enlouquece' ao perseguir luz vermelha pela casa
Apesar dos esforços, a cadela enfrenta dificuldade em capturar o ponto luminoso
Gato chamado 'Seu Barriga' mostra que leva jeito na cozinha ao ajudar tutor no preparo de refeição
Animal não se intimida e tenta mexer o alimento na panela como um verdadeiro cozinheiro