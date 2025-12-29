Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Assista aos melhores momentos de 'Soltando os Bichos' deste domingo (28)

Nicolas e companhia aprontaram muito e fizeram a alegria dos espectadores deste fim de semana

Soltando os Bichos|Do R7

  • Google News

Animais de estimação arrancaram muita risada de seus donos e da web ao provarem que sabem bem aproveitar as férias em família. Os tutores compartilharam as cenas e foram destaque do Soltando os Bichos deste domingo (28). Confira!

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • soltando-os-bichos
  • animal-de-estimacao
  • Animais
  • Pets

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.