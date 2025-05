Cachorrinha encara dois lances de escada segurando a própria bolsa para tomar banho

July superou o desafio de subir dois lances de escada carregando a própria bolsa para curtir um dos momentos do dia que ela mais gosta: tomar banho . Ainda que empolgada, a cachorrinha enfrentou certa dificuldade para levar a necessaire degraus acima, mas foi encorajada por sua tutora a seguir em frente e conseguiu concluir o percurso com sucesso.



Se você também tem um registro especial do seu pet, envie um vídeo na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do Soltando os Bichos : (11) 3300-5555.