Cachorrinho Elvis treina firme em busca de vaga na seleção

Na casa de Edinaldo, o cachorrinho Elvis está levando o futebol a sério. Com olhar atento e muita energia, o cãozinho corre de um lado para o outro com seu brinquedo preferido: uma bola. Animado com as brincadeiras do tutor, Elvis parece determinado a conquistar uma vaga simbólica na seleção canina.



Se você também tem um registro especial do seu pet, envie um vídeo na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do Soltando os Bichos : (11) 3300-5555.