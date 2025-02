'Cãominha': cachorra se esconde em horta e devora plantas medicinais da tutora

A cachorra Charlotte foi flagrada por sua tutora e os espectadores do Soltando os Bichos , na edição de domingo (23), ao se esconder na horta de casa para se deliciar com capim-limão e erva-cidreira. Fabiana tenta chamar o animal, mas a degustação das plantas medicinais, utilizadas para promover relaxamento, parece tão boa que ela é ignorada.



Se você também tem um registro especial do seu pet, envie um vídeo na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do programa: (11) 3300-5555.