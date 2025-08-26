Esconderijo inusitado! Cachorra chama a atenção da tutora ao se abrigar no forro de sofá
Paula até tentou convencer Farofinha a deixar o local, mas ela se recusou a sair
De todos os lugares possíveis, a cachorra Farofinha foi se esconder dentro do forro do sofá de casa. Sua tutora até tenta convencê-la a deixar o esconderijo, mas ela parece disposta a continuar por ali, destruindo tudo.
Se você também tem um registro especial do seu pet, envie um vídeo na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do Soltando os Bichos: (11) 3300-5555.
