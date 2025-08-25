Logo R7.com
Alerta de fofura! Cachorra em dieta se revolta após tutora negar pão de queijo

Momento inusitado mostra pet tentando convencer a dona com latidos e gestos pedindo o alimento

Soltando os Bichos|Do R7

Uma cachorrinha em dieta se revoltou contra sua tutora ao ter um pão de queijo negado. O animal latiu e fez gestos pedindo o alimento, mas Simone, dona do pet, foi firme e ainda chamou a fofura de “teimosinha”.

