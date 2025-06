Macaco invade cabine de caminhão para comer banana direto da mão do motorista

Sem cerimônias, um macaco subiu no painel de um caminhão para comer banana direto da mão do motorista . O animal saboreava calmamente a fruta, mas se assustou quando o pedaço da fruta caiu das mãos do caminhoneiro e correu para o retrovisor lateral do veículo. A cena divertida surpreendeu quem passou pela rua e ganhou destaque na edição do Soltando os Bichos de domingo (8).



