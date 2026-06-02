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Atlético-MG acerta contratação de zagueiro Léo Duarte

Jogador estava livre após encerrar contrato com o Istanbul Basaksehir

Esporte Record News|Do R7

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O Atlético-MG está perto de anunciar o zagueiro Léo Duarte. Veja!

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