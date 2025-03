Trump planeja conversar com Putin nesta terça-feira (18) Record News|Do R7 17/03/2025 - 16h00 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai conversar com o presidente russo, Vladimir Putin, por telefone. A informação também foi confirmada pela Rússia. A conversa entre os líderes deve acontecer amanhã (18). Para falar sobre o assunto, conversamos com Lier Ferreira, pesquisador do Núcleo de Estudos dos países Brics da Universidade Federal Fluminense.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews