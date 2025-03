Entenda por que o avanço horizontal das cidades de médio porte pode representar um problema

Em entrevista ao Jornal da Record News de quinta-feira (27), Henrique Evers, gerente de desenvolvimento urbano do WRI Brasil, comenta os resultados do estudo que revelou um dado curioso: a quantidade de imóveis no Brasil tem crescido mais do que a própria população .



De acordo com o levantamento, a população das maiores cidades brasileiras está em processo de estagnação. Evers, que é um dos autores da pesquisa, afirma que esses dados levantam “uma série de questionamentos”, sobretudo porque grandes metrópoles como São Paulo , Rio de Janeiro e Porto Alegre apresentaram um alto índice de verticalização.



Por outro lado — e ao contrário do que se esperava —, cidades de médio porte que vêm registrando crescimento populacional nos últimos anos seguem um modelo de expansão horizontal e espaçado em vez adotar construções mais altas e concentradas.



Segundo o especialista, essa tendência de horizontalização pode trazer impactos negativos, pois gera maiores custos com infraestrutura e amplia a pressão sobre áreas ambientalmente sensíveis . “Enquanto as cidades que estão estagnando em população são as que estão se verticalizando, aquelas que estão crescendo seguem um modelo de 50, 60, 70 anos atrás, que a gente já viu que traz uma série de problemas”, ressalta Evers.