O mercado da construção civil segue aquecido, apesar da alta da taxa Selic . A oferta de empregos na área é grande, mas faltam trabalhadores qualificados. Para amenizar esse problema, as próprias construtoras têm investido no treinamento dos profissionais. O setor fechou 2024 com quase 111 mil novos empregos com carteira assinada, um aumento de 4% em relação a 2023, e os estados de São Paulo , Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás foram os que mais geraram postos de trabalho.



A falta de mão de obra qualificada pode ser explicada pela migração de trabalhadores para informalidade — como entregadores ou motoristas de aplicativo. Por isso, muitas empresas oferecem cursos de qualificação para reter talentos e para quem pretende entrar no ramo, um pouco de dedicação aos estudos, se torna oportunidade de trabalho.