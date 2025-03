Brasil tem mais imóveis que pessoas para morar neles, aponta estudo

Um estudo, realizado pela instituição de desenvolvimento sustentável WRI Brasil, mostra que a quantidade de imóveis no país cresceu mais que a própria população.



O levantamento, que conta com dados de 1993 até 2020, revelou que as maiores regiões metropolitanas do país, São Paulo e Rio de Janeiro, lideram o processo de verticalização , ou seja, um aumento no número de prédios. Eles ocupam menos espaço, o que permite concentrar mais pessoas e serviços.



Estes grandes centros urbanos também estão em processo de estagnação ou redução de seus habitantes. Entretanto, o número de edifícios cresce. Em cidades menores, o crescimento é horizontal.