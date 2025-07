Criminosos usam celulares para simular armas de fogo e assaltar mototaxista e passageira; veja vídeo

Em um assalto registrado por uma câmera de segurança, criminosos usaram celulares simulando armas de fogo . O crime ocorreu em Manaus (AM).



As imagens mostram quando três homens descem de um carro cinza e abordam um mototaxista e sua passageira.



A passageira tentou se refugiar enquanto os bandidos agiam. A polícia recuperou a moto roubada, mas ainda busca o celular do motociclista. Investigações estão em andamento para localizar a quadrilha.