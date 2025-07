Tempo se mantém seco ao longo da semana em boa parte do Brasil, afirma especialista

“Esse tempo mais seco é característico do inverno”, comenta o meteorologista Vitor Takao, da Climatempo. Segundo ele, não deve chover nas capitais do Sudeste até o fim da semana. Com isso, a baixa umidade do ar volta a ser destaque, principalmente no interior dos estados, o que exige cuidados com a saúde, como manter-se hidratado e evitar atividades físicas ao ar livre durante a tarde.



Em entrevista ao Conexão Record News nesta segunda-feira (14), Takao ressalta que as temperaturas começam a subir aos poucos em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. “A gente vai esperar também um aumento significativo das temperaturas aqui em São Paulo”, afirma. Ainda assim, a umidade cai em Minas Gerais a partir de terça (15), com índices entre 21% e 30%.



Já no Sul do país, uma frente fria chega ao Rio Grande do Sul na quarta-feira (16), trazendo chuva e, depois, queda nas temperaturas. No Nordeste, o especialista destaca o contraste: “Desde o litoral da Bahia, que pega Salvador até o Rio Grande do Norte, continuam com bastante chuva ao longo dessa semana”, enquanto o interior da região segue seco. No Norte, a chuva persiste no Amazonas, Pará, Roraima e Amapá; Acre, Rondônia e Tocantins continuam com tempo firme e calor.