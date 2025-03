Governo reconhece situação de emergência em 28 cidades por desastres naturais Portaria informa que oito estados estão passando por chuvas fortes, queda de granizo e estiagem Brasília|Do R7, em Brasília 19/03/2025 - 14h55 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h56 ) twitter

Cidades foram atingidas por chuvas e estiagem Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu nesta quarta-feira (19), a situação de emergência em 28 cidades brasileiras atingidas por desastres naturais. De acordo com a pasta, alguns municípios enfrentam chuvas fortes e queda de granizo, enquanto outras sofrem com estiagem desde fevereiro.

Os estados atingidos são Acre, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

Com o reconhecimento de emergência, as prefeituras podem solicitar recursos para ações da Defesa Civil. Os recursos incluem cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores, kits de limpeza de residências e higiene pessoal.

Entre os municípios que estão passando por estiagem, estão Mogeiro, Monteiro e Sumé, na Paraíba, Dormentes e Frei Miguelinho, em Pernambuco, e Ametista do Sul, Augusto Pestana, Barros Cassal, Cristal do Sul, Encruzilhada do Sul, Mato Queimado, Muitos Capões, Paim Filho, Restinga Seca, Ronda Alta, São Luiz Gonzaga e Sete de Setembro, no Rio Grande do Sul.

Os que estão passando por fortes chuvas são, Capistrano, no Ceará, Ibirité e São Romão, em Minas Gerais, São Félix do Xingu, no Pará, e Salvador do Sul, no Rio Grande do Sul. Já, Rio Branco, no Acre, e Munhoz, em Minas Gerais, foram atingidos por inundações, enquanto Tavares, no Rio Grande do Sul, por queda de granizo.

A portaria reconhece também que Matias Cardoso, em Minas Gerais, e Frutuoso Gomes e Lagoa D’anta, no Rio Grande do Norte passam por seca, período de ausência de chuva mais prolongado que a estiagem.