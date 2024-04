Ao menos 60 brasileiros são vítimas de 'golpe do visto' no Reino Unido Mãe e filho prometeram oportunidade de trabalho, mas fugiram com o dinheiro que receberam

Record News| 19/03/2024 - 11h04 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share