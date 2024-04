Após paralisação, fabricação de chips eletrônicos volta ao normal depois de terremoto em Taiwan Brasileiro que mora no país explica, em entrevista para a Record News , que as empresas estão preparadas para lidar com abalos sísmicos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As produções de chips eletrônicos foram paralisadas em Taiwan, após o terremoto na última quarta-feira (3). O país é responsável pela maior fabricante de microprocessadores do mundo. James Chuang, brasileiro morador de Taiwan, contou em entrevista para a Record News que as empresas do ramo são inovadoras e estão preparadas para lidar com abalos sísmicos. Ele destaca que, após inspeções, as fábricas já retomaram as operações.