Atentado em Moscou pode complicar guerra entre Rússia e Ucrânia, acredita especialista Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque, que deixou mais de 130 mortos e centenas de feridos

“O terror continua sendo utilizado como arma pelos grupos ativistas militarmente mais fracos”, diz Lier Ferreira, professor de direito e relações internacionais do IBMEC/RJ, sobre o atentado terrorista promovido pelo Estado Islâmico a uma casa de shows na Rússia na última sexta-feira (22).

Após Putin tentar atrelar responsabilidade do ataque à vizinha Ucrânia, o especialista enfatiza que em qualquer guerra, “a primeira vítima é a verdade”, mas com os desdobramentos que o conflito entre Rússia e Ucrânia geraram, atualmente os países estão à mercê de uma “guerra de versões”.

Reeleito na última semana, Vladimir Putin deu fortes declarações ao dizer que os quatro suspeitos presos pelo atentando ao Crocus City Hall estavam se dirigindo a um refúgio na Ucrânia.

Do outro lado da fronteira, Volodomir Zelensky, presidente da Ucrânia, se absteve de qualquer participação no ataque e classificou a como “desprezível” a atuação do presidente russo ao tentar associar o nome de seu inimigo de guerra ao atentado terrorista.