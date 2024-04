Balão com cara de Rocky Balboa cai sobre casa e causa incêndio em Guarulhos (SP)

Alto contraste

Um balão com a cara do personagem de cinema Rocky Balboa(interpretado por Sylvester Stallone) caiu em cima de uma casa no último sábado (16), em Guarulhos, São Paulo. Um grupo de motociclistas se reuniu na região, que foi atingida por um incêndio causado pelo objeto. O fogo foi logo controlado e ninguém ficou ferido. Vale lembrar que a prática de soltura de balões é ilegal, com pena de prisão.