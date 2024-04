Balsa com mais de 100 pessoas a bordo pega fogo e passageiros pulam no mar na Tailândia Embarcação estava próxima do destino quando o incêndio começou; não houve feridos

Uma balsa com mais de 100 pessoas a bordo pegou fogo, obrigando os passageiros a pularem no mar, na manhã desta quinta-feira (4), na Tailândia. A embarcação estava perto do destino, em Koh Tao, quando as chamas começaram. Um passageiro disse que ouviu uma explosão antes do incêndio. As autoridades confirmaram que não houve feridos.