BNDES financia reflorestamento de 20 mil hectares no interior da Bahia Área será reimplantada com eucaliptos, e produzirá celulose de maneira sustentável

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou o financiamento do valor de R$ 200 milhões para um programa de reflorestamento ambiental proposto pela empresa de bioeconomia Veracel Celulose S/A. A área de 20 mil hectares, localizada no interior da Bahia, será reflorestada com eucaliptos, que garantirão a produção sustentável de celulose, e colaborarão para manter o Brasil como segundo maior produtor do material.