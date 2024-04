Brasil aguarda apreensivo divulgação da nova taxa de juros americana, nesta quarta-feira (20) Especialista explica o impacto das oscilações do dólar na economia internacional desde a Segunda Guerra

O Banco Central dos Estados Unidos se prepara para divulgar a nova taxa de juros, nesta quarta-feira (20). Segundo a economista Carla Beni, o aumento do índice impacta todo o mercado internacional, já que o dólar é a reserva do mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, ele corresponde a 80% das reservas.