Brasil fica em 83° em ranking de pior qualidade de ar do mundo A cidade de Xapuri, no Acre ficou em primeiro lugar entre as mais poluídas do país

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Brasil ficou em 83º lugar no ranking de pior qualidade do ar do mundo, realizado pela empresa suíça IQAir. O relatório divulgado nesta semana analisou cidades e países com qualidade de ar prejudicada. No Brasil, as cidades mais poluídas são Xapuri, no Acre, Osasco, em São Paulo, Manaus, no Amazonas, Camaçari, na Bahia e Guarulhos em SP, respectivamente.