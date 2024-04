Cães são usados para acalmar passageiros antes de embarque em aeroporto A iniciativa do projeto foi após uma pesquisa demonstrar que a interação com animais reduz estresse

Cinco cães de terapia percorrem os corredores do aeroporto de Istambul, na Turquia, para tranquilizar quem vai embarcar nos próximos voos. Os passageiros podem interagir com os cachorros enquanto os animais caminham com os treinadores. Os gestores do aeroporto decidiram iniciar essa experiência após pesquisas revelarem que a interação entre animais e humanos reduz os níveis de estresse e ansiedade. O projeto existe há seis meses.