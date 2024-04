Chefe do crime organizado no Haiti manda povo invadir o palácio do governo País vive crise institucional pelo menos desde 2021, quando o então mandatário Jovenel Moïse foi assassinado

Record News| 20/03/2024 - 14h43 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share