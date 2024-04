Animais participam de caça aos ovos temática em zoológico na Alemanha Guloseima característica foi feita com água, farinha e recheio de frutas e nozes

Na véspera da Páscoa, o zoológico de Gelsenkirchen, na Alemanha, preparou uma caça aos ovos para divertir os animais que vivem ali. Os itens foram distribuídos próximos à área de convivência de cada espécie, de acordo com as restrições alimentares. Os macacos, por exemplo, ganharam ovos de galinha decorados. Já os ursos consumiram um “doce” feito de água, farinha e recheio com frutas e nozes.