Crianças ganham bicicletas para fugir de elefantes no Zimbábue Em 2023, animais selvagens mataram mais de 50 pessoas no país africano

Cerca de 100 bicicletas foram distribuídas a crianças que moram perto de uma reserva natural no Zimbábue, no Sul da África, para ajudá-las a fugir de elefantes e outros perigos no caminho da escola. Em 2023, os animais selvagens mataram 50 pessoas e feriram outras 85 no país. Graças ao projeto, os estudantes conseguem sair de casa mais tarde e evitar o período da madrugada, quando os animais estão mais ativos. Segundo as autoridades, a política beneficia as comunidades e valoriza a vida selvagem.