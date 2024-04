Dia do consumidor: saiba o que fazer se receber um produto danificado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O consumidor tem até sete dias para se arrepender de uma compra feita na internet, sem a obrigatoriedade de relatar o motivo do arrependimento. É o que informa Renata Abalém, advogada e diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Quando o produto é entregue quebrado, mesmo que a empresa ofereça assistência técnica, a especialista recomenda que o comprador exerça o direito de desistência. Já em casos de alimentos, o ideal é tirar uma foto da comida e solicitar a troca para o fornecedor.