Alta disseminação de bactéria causadora da meningite preocupa os Estados Unidos Foram registrados 422 casos da doença no último ano, número mais alto desde 2014

Autoridades federais americanas alertaram os prestadores de serviço na área da saúde sobre a proliferação da bactéria Neisseria meningitidis, causadora da meningite invasiva. A doença é rara, mas pode ser letal e exige tratamento precoce, com antibióticos para evitar a incapacidade a longo prazo ou até mesmo a morte, que acomete entre 10% a 15% dos pacientes diagnosticados. Até o dia 25 de março, o país havia registrado 143 casos, 62 a mais do que no mesmo período de 2023.