Estados Unidos entram em alerta máximo contra ameaça do Irã após ataque na Síria

Os Estados Unidos estão em alerta máximo contra uma ameaça do Irã, depois do ataque de Israel à embaixada do país, na Síria. Nesta sexta-feira (5), as autoridades americanas disseram que o Irã está se preparando para uma represália ao ataque. O bombardeio ocorreu no início da semana e resultou na morte de três generais considerados importantes da Guarda Revolucionária Iraniana.